В Мстиславле найдена первая фотографию, сделанная в Беларуси

По крайней мере, так утверждают местные историки.

Снимок датируется 1867 годом, а хранился он в семейном архиве жительницы райцентра. Там же обнаружена и целая коллекция раритетных открыток, которой хватило для создания экспозиции в краеведческом музее.

С начала работы экспозиции в Мстиславском музее и двух дней не прошло, а слух о ней всю область облетел. Забавные иллюстрации, героико-патриотические сюжеты и панорамы городов - всего более 200 - хорошо сохранившихся почтовых карточек. Но преобладающая тематика - женские образы.

Зоя Константиновна - хозяйка коллекции - даже не предполагала, что ее открытки и фотографии - историческая ценность. Случайно встретилась с директором местного музея. Оказывается, далеко не во всех семьях хранятся подобные реликвии.

Кроме фотоснимков и открыток Зоя Константиновна передала музею и предметы быта XIX века. Правда, фотографии из семейного архива обещала забрать. А вот почтовые карточки оставит музею. Они - лучший экскурс в прошлое.

В XIX веке к открыткам относились с особым почтением. В то время почта, пожалуй, была единственно возможной формой общения на расстоянии. Тогда даже существовал язык почтовых марок. Наклеенная под определённым углом марка, могла символизировать симпатию и антипатию, и даже любовь и гнев.