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В Москве завершился Международный фестиваль "Тибет-2006"

24 октября 2006 13:42
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Место проведения форума стал музей имени Рериха. Ритуалы-медитации с тибетскими ламами, лекции и кинопоказы на тему тибетской культуры и философии, буддийские монахи в русском музее привлекли внимание многочисленной аудитории.

Ежегодный фестиваль тибетской культуры своеобразный подарок буддийским общинам в России. Однако такого ажиотажа жители столицы  не припомнят уже давно.  Причина повышенного внимания зрителей  - прибытие делегации монахов из тибетского монастыря   Дрепунг Гоман Дацан.

Самая загадочная церемония фестиваля - строительство песочной мандалы. Это своеобразная форма искусства. В течение нескольких дней миллионы зерен песка были кропотливо положены в соответствующие места на плоской платформе.  Помимо разметки и росписи  мандалы само присутствие монахов создает тихую торжественную атмосферу.
"В буддизме - это графическое изображение  просветленного божества, которое восстанавливает нарушенный баланс в природе и гармонизирует отношения между живыми существам. Считается, что достаточно одного взгляда на мандалу, чтобы очиститься от болезней и негативных наклонностей. Песок, из которого строится мандала, считается священным", - рассказала представитель организации "Шаги творчества" Галина Тарасова.
Завершился фестиваль церемонией разрушения мандалы. В буддизме это  символизирует непостоянство всего существующего.

# Культура

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