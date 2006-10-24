В Москве завершился Международный фестиваль "Тибет-2006"

Место проведения форума стал музей имени Рериха. Ритуалы-медитации с тибетскими ламами, лекции и кинопоказы на тему тибетской культуры и философии, буддийские монахи в русском музее привлекли внимание многочисленной аудитории.

Ежегодный фестиваль тибетской культуры своеобразный подарок буддийским общинам в России. Однако такого ажиотажа жители столицы не припомнят уже давно. Причина повышенного внимания зрителей - прибытие делегации монахов из тибетского монастыря Дрепунг Гоман Дацан.

Самая загадочная церемония фестиваля - строительство песочной мандалы. Это своеобразная форма искусства. В течение нескольких дней миллионы зерен песка были кропотливо положены в соответствующие места на плоской платформе. Помимо разметки и росписи мандалы само присутствие монахов создает тихую торжественную атмосферу.

"В буддизме - это графическое изображение просветленного божества, которое восстанавливает нарушенный баланс в природе и гармонизирует отношения между живыми существам. Считается, что достаточно одного взгляда на мандалу, чтобы очиститься от болезней и негативных наклонностей. Песок, из которого строится мандала, считается священным", - рассказала представитель организации "Шаги творчества" Галина Тарасова.

Завершился фестиваль церемонией разрушения мандалы. В буддизме это символизирует непостоянство всего существующего.