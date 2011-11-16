В Москве не получалось. Актер Дмитрий Орлов встретился в Минске с Ингой Аболдиной, а Ирина Лачина с Аней Малиновской

«Лістапад-2011» собрал в Минске кинозвезд, которые обычно не пересекаются. Об атмосфере фестиваля в эфире программы «Правда» на СТВ рассказали известные российские актеры Ирина Лачина, Дмитрий Орлов и режиссер Сергей Борчуков.

Ирина Лачина, актриса (Россия):

«Лістапад-2011» - прекрасный фестиваль. Когда мама моя узнала, что я лечу на этот фестиваль, она сказала: «Это прекрасный фестиваль! Там такие чудесные люди! Ты еще раз увидишь и влюбишься в этот город и этих людей». Та атмосфера и то чувство гостеприимства и радушия, которые здесь окружают нас с первых минут пребывания в этом чудесном городе, оставляют желание возвращаться еще раз. У нас чудесное настроение.

Дмитрий Орлов, актер (Россия):

На постсоветском пространстве существует ряд фестивалей. К нему можно отнести «Лістапад-2011», например, «Киношок» в Ялте, где люди, существующие в определенной этой славянской, постсоветской ментальности. Они собираются, и происходит этот обмен. Они живут уже в других государствах, и их дети уже, может, не понимают хорошо русский язык, но все равно, это общая культура и история. И вот этот кино-обмен с коллегами ближних государств – по духу это очень важно. И «Лістапад» – это очень важная площадка, возможность пообщаться. Это общение на уровне фильмов, разговоров о будущем кино.

Сергей Борчуков, режиссер, сценарист, продюсер (Россия):

Минск на постсоветском пространстве имеет особое место. Мы здесь снимались, я снимал здесь кино, и приезжал просто в гости к друзьям. Воздух Минска ни с чем не сравним. Этот «духан» очень манящий и проникающий. Какое количество российских киношников пересекается в Минске! Дима встретился в Ингой Аболдиной где? Не в Москве, а в Минске. Инга оказалась членом жюри на «Лістападе». В Москве невозможно пересечься!

Ирина Лачина:

Я с Аней Малиновской встретилась. Я с ней снималась в Польше. Живя обе в Москве, мы с ней, к сожалению, не виделись. А на фестивале мы вдруг пересеклись.