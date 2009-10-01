В московском храме впервые будут молиться о российских музыкантах

Богослужение приурочено к Международному дню музыки.

В московском храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на Большой Ордынке впервые совершат особое богослужение, приуроченное к Международному дню музыки - молебен пророку Давиду и преподобному Роману Сладкопевцу, которые традиционно почитаются как небесные покровители церковных певчих, регентов и композиторов.

Руководитель хора храма Святителя Николая в Толмачах при Третьяковской галерее, заслуженный артист России Алексей Пузаков, «за молебном будут вознесены особые прошения о музыкантах России».

«Также намечено совершение панихиды по всем почившим деятелям музыкального искусства», - отметил он. По словам Пузакова, в перспективе такие богослужения в Международный день музыки могут стать ежегодными, сообщает Newsru.com.