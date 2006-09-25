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В Московской области начинаются дни Беларуси

25 сентября 2006 09:18
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В Подмосковье прибывает белорусская делегация. В ее составе около двух тысяч человек. Среди них - представители органов госуправления, промышленники, работники образования, здравоохранения, торговли, мастера культуры, а также руководители белорусских СМИ.Дни Беларуси в Московском регионе продлятся до 30 сентября. Более чем в 40 муниципальных образованиях Подмосковья пройдут заседания круглых столов, встречи представителей деловых кругов двух стран, дни белорусской кухни, к тому же развернется выездная торговля продукцией белорусских предприятий легкой промышленности.
# Культура

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