В Московской области начинаются дни Беларуси

В Подмосковье прибывает белорусская делегация. В ее составе около двух тысяч человек. Среди них - представители органов госуправления, промышленники, работники образования, здравоохранения, торговли, мастера культуры, а также руководители белорусских СМИ.Дни Беларуси в Московском регионе продлятся до 30 сентября. Более чем в 40 муниципальных образованиях Подмосковья пройдут заседания круглых столов, встречи представителей деловых кругов двух стран, дни белорусской кухни, к тому же развернется выездная торговля продукцией белорусских предприятий легкой промышленности.