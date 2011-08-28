В Молодечно проходит Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии

В этом году форум приобрел новое звучание. Он проходит под знаком 70-летия со дня рождения Владимира Мулявина. Песни из репертуара песняра прозвучали на открытии и конкурсе молодых исполнителей.

Три дня гостей радует обширная культурная программа: концерты, спектакли, поэтический марафон и город мастеров.

Фестиваль проводится раз в два года по решению Президента Беларуси. Он приобщает людей к национальным культурным ценностям и открывает новые имена. И накануне в Молодечно наградили победителей конкурса молодых исполнителей. Первое место завоевала представительница Минской области Екатерина Кудинец.

Александр Романович, начальник отдела культуры Молодечненского райисполкома:

Гэта сапраўднае свята, свята нацыянальнай песні, нацыянальная паэзіі — наогул, свята беларускага слова. Мне вельмі прыемна, што сапраўды пасля такіх вялікіх пермен у горадзе, мы бачым такія шчырыя твары нашых жыхароў, нашых гасцей. Ёсць, на што падзівіцца, па-добраму парадавацца за наш горад. І сёння сапраўды ёсць месца, дзе можна праводзіць любое мерапрыемства на самым высокім узроўні.

Завершится фестиваль сегодня грандиозным гала-концертом. На сцену выйдут звезды белорусской эстрады. После этого гостей форума ждет праздничный фейерверк. Вечернее небо раскрасят десятки разноцветных композиций. А ночью в городе будет звучать джаз.

В сентябре Молодечно ждет еще один праздник. Здесь будут чествовать тружеников села на Дожинках-2011, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».