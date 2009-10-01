В Могилёве стартовал музыкальный фестиваль «Золотой шлягер»

Форум этого года обещает побить все рекорды по насыщенности и масштабности событий. На протяжении 16 дней на могилёвских сценах будут выступать и молодые, и именитые исполнители.

В VIP-номере могилёвской гостиницы идут последние приготовления к приёму звёздных гостей. В этом году здесь побывают такие мэтры, как Юрий Башмет, Игорь Николаев, Сосо Павлиашвили, группа «Любэ». Всего в гостинице – около 400 человек.

Гала-концерт открытия фестиваля состоится завтра. В одной обойме в нём выступят и звёзды прошлого – Анне Вески, Екатерина Шаврина, и знаменитости современные. Те же Николаев и Павлиашвили, плюс белорусские примы – Дорофеева и Абалян. Интерес как зрительский, так и журналистский.

– Впервые, за годы проведения фестиваля, у нас аккредитовано 75 журналистов. А это довольно много. Но мы постарались обеспечить их всеми необходимыми условиями для работы, – рассказал руководитель пресс-центра фестиваля «Золотой шлягер» Константин Тихонов.

Из самых интересных моментов фестиваля – концерты самодеятельных коллективов, молодых исполнителей. Это почти, что караоке, правда, уровень профессиональный. Также, конкурс вокально-инструментальных ансамблей. Последние исполнят песни Владимира Мулявина. Грузинский коллектив, к примеру, споёт Мулявинское «Возвращение», а «Шоколадный оркестр» из Молдовы – «Беловежскую пущу».

1 октября во дворце культуры области уже прошёл первый концерт в рамках фестиваля. На сцене – национальный оркестр симфонической и эстрадной музыки под управлением Михаила Финберга. Концерт называется «Золотое сердце». В память известного поэта песенника Михаила Танича. Зал полон. И это только начало «Шлягера».