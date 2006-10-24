В Могилёве открылась выставка "Круг огня"

Такое название получила выставка керамики, экспозиция которой разместилась в областном художественном музее имени Масленникова. Все экспонаты - итог работы Международного пленэра "Art-Жыжаль". Участников выставки, а это 20 художников-профессионалов из Беларуси, Болгарии, Литвы, Латвии и Молдовы - Могилёвщина принимает уже в четвёртый раз. Керамисты делают акцент на пластику и цвет. Весь творческий процесс проходил под Бобруйском на живописных берегах Березины. Мастерские на открытом воздухе, сложенные своими руками печи для обжига, местный природный материал, и творческое общение. В итоге - более 150 произведений современной декоративной керамики.