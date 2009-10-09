В Могилевской области пройдет первый фестиваль сельского туризма «Залахвенскі фэст»

В форуме участвуют хозяева агроусадеб, историки, краеведы, географы, представители турфирм, народные умельцы. Эксперты обсудят вопросы развития и популяризации зеленых территорий, экомаршрутов и сельских усадеб. Также гости и участники фэста ознакомятся с потенциалом агроэкотуризма области на примере деревни Залохвенье. Здесь пройдут: ярмарка народных умельцев и презентации агроусадеб Могилевщины. А самые лучшие сельские усадьбы области получат дипломы и ценные призы.