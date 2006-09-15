В Могилеве пройдет конкурс на лучший мультфильм

9-й международный фестиваль анимационных фильмов "Анимаёвка-2006" начнется 21 сентября.

Кроме многочисленных показов пройдут творческие встречи с участниками форума: режиссерами, композиторами и исполнителями, а также известными кукольными персонажами детских телевизионных передач.

Впервые в фестивале примут участие куклы программы "Добрый вечер, малыш" телеканала СТВ. Ожидается приезд народной артистки России Ирины Муравьевой, руководителя детского киножурнала "Ералаш" Бориса Грачевского, а также многих известных режиссеров-аниматоров и продюсеров из Беларуси, России и Латвии.

К участию в конкурсе "Анимаёвка-2006" отобрано 48 фильмов производства 22 студий. Будут определены лучший мультипликационный фильм, лучший мультфильм для детей, лучший экспериментальный фильм. Среди конкурсных номинаций также - "Мастеру" и "Приз зрительских симпатий". Гран-при фестиваля по-прежнему является "Хрустальный карандаш".