В Могилеве открывается Международный музыкальный фестиваль «Золотой шлягер 2011»

Жителей региона и гостей ожидает настоящий ретро-праздник с участием известных белорусских и зарубежных исполнителей.

Изюминкой станут новые концертные проекты и вечера классического балета. В программе также спектакли, молодежные шоу-программы и марш-парад духовых оркестров, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

За прошедшие годы «Золотой шлягер» превратился в одну из крупных культурных акций. Об этом говорится в поздравлении Президента Александра Лукашенко участникам XII международного музыкального форума. «Благодаря фестивалю мы имеем уникальную возможность услышать незабываемые произведения прошлых лет в исполнении прославленных мастеров сцены», — отмечается в поздравлении. Президент выразил убеждение, что и в нынешнем году форум порадует зрителей яркими открытиями и интересными встречами с любимыми артистами.