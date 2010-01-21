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В Могилеве открылась выставка всемирно известных художников Цеслера и Войченко

21 января 2010 10:00
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Необычные ассоциации – в обычных плакатах.

Их произведения – оригинальные, а порой шокирующие и эпатажные – привезли из фондов Национального художественного музея. За 25 лет совместной работы эти мастера получили более 40 наград международных конкурсов. А их творчество стало визитной карточкой национального искусства прошлого века. В своих плакатах авторы предлагают посмотреть на привычные образы иначе.

Нина Андарало, младший научный сотрудник Могилевского художественного музея имени В.К. Бялыницкого-Бирули:
— На выставке представлены плакаты, которые содержат в себе изюминку. Авторы предлагают поиграть нам с мыслями, образами, со словами. Каждый посетитель увидит что-то свое на этой выставке.

Лариса Абатурова, старший научный сотрудник Могилевского художественного музея имени В.К. Бялыницкого-Бирули
— Название картины вызывает мысли об одном, а когда начинаешь рассматривать, то чувствуешь, сколько здесь выдумки, сколько оригинальных мыслей. Очевидно, что люди думают неординарно.

# Культура

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