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В мир страстей, описанный Бальзаком, Флобером и Золя...

12 июля 2006 08:15
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Сотрудники отдела редких книг и рукописей Центральной научной библиотеки имени Якуба Коласа приглашают на выставку книг всемирно известных писателей Франции 19 века.

Богатейшая колониальная держава, обладающая высоким промышленным и торговым потенциалом и задыхающаяся от внутренних противоречий. Контраст фантастического богатства и удручающей нищеты. Все это Франция 19 века.  Такой она предстает в произведениях   крупнейших писателей этого периода Эмиля Золя, Ги де Мопассана, Виктора Гюго, Жорж Санд. Прочесть их не только в переводе, но и в оригинале можно в Центральной научной библиотеке имени Якуба Коласа.  Эта выставка - один из тех редких случаев, когда почти все собрание раритетов выставлено на всеобщее обозрение.

:Жена чрезвычайного и полномочного посла Франции в Республике Беларусь Мирэй Шмелевски помогала в оформлении выставки. Красочное и оригинальное дополнение к книжным экспонатам - цветные иллюстрации из журналов мод 19 века, или чепчик периода романтизма - они из личной коллекции госпожи Шмелевской.     

Посол Франции Стефан Шмелевски  весьма одобрительно относится к увлечению жены.  Говорит, что это помогает выполнять его миссию на белорусской земле, дает возможность сблизить два народа, а также помогает белорусам лучше представить быт и нравы французского общества, его духовную и материальную жизнь.

# Культура

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