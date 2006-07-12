В мир страстей, описанный Бальзаком, Флобером и Золя...

Сотрудники отдела редких книг и рукописей Центральной научной библиотеки имени Якуба Коласа приглашают на выставку книг всемирно известных писателей Франции 19 века.

Богатейшая колониальная держава, обладающая высоким промышленным и торговым потенциалом и задыхающаяся от внутренних противоречий. Контраст фантастического богатства и удручающей нищеты. Все это Франция 19 века. Такой она предстает в произведениях крупнейших писателей этого периода Эмиля Золя, Ги де Мопассана, Виктора Гюго, Жорж Санд. Прочесть их не только в переводе, но и в оригинале можно в Центральной научной библиотеке имени Якуба Коласа. Эта выставка - один из тех редких случаев, когда почти все собрание раритетов выставлено на всеобщее обозрение.

:Жена чрезвычайного и полномочного посла Франции в Республике Беларусь Мирэй Шмелевски помогала в оформлении выставки. Красочное и оригинальное дополнение к книжным экспонатам - цветные иллюстрации из журналов мод 19 века, или чепчик периода романтизма - они из личной коллекции госпожи Шмелевской.

Посол Франции Стефан Шмелевски весьма одобрительно относится к увлечению жены. Говорит, что это помогает выполнять его миссию на белорусской земле, дает возможность сблизить два народа, а также помогает белорусам лучше представить быт и нравы французского общества, его духовную и материальную жизнь.