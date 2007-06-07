В минском кинотеатре "Центральный" начинается фестиваль современного шведского кино

Эта культурная акция будет проходить с столице до 10 июня в рамках Дней культуры Швеции.Минчане и гости столицы смогут познакомиться с документальными и художественными кинолентами современных шведских режиссеров. По задумке организаторов фестиваля, все фильмы проекта объединены одной темой - особенность жизни в сельской местности и провинциальных городках. Напомним, что с 30 мая по 2 июня в трех городах Беларуси прошли литературно-музыкальные дни, также организованные в рамках Дней культуры Швеции.