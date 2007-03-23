В минском Дворце искусств открывается "Вербны кiрмаш"

С 24 марта на православной выставке-ярмарке будет представлена не только продукция монастырей, приходов, народных мастеров и издательств из Беларуси, России и Украины, а также просветительская программа. Каждый день экспозиции будет поделен на три части. В первой половине дня - ежедневный показ фильмов религиозной тематики, затем лекции священнослужителей на различные "острые" темы, в том числе о гражданском браке, любви и влюбленности, истинной красоте женщины. По вечерам ежедневно будут проходить выступления творческих коллективов фестиваля современной христианской музыки "Благовест". "Вербны кiрмаш" продлится до 31 марта.