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В Минске зажглась "Калядная зорка"

02 декабря 2007 14:44
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Так называется фестиваль духовной музыки и народного искусства Университета культуры и искусств. Форум открылся сегодня в костеле святых Сымона и Алены. В первый фестивальный день зрители увидели спектакль университетского духовного театра "Анёл" и выступление камерного хора.
Предрождественский культурный форум продлится до 21 декабря. Этот фестиваль проходит уже четвертый год подряд. За это время количество его участников значительно увеличилось. В нынешнем году "Калядную зорку" зажигают уже около 300 студентов.
# Культура

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