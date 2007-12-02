В Минске зажглась "Калядная зорка"

Так называется фестиваль духовной музыки и народного искусства Университета культуры и искусств. Форум открылся сегодня в костеле святых Сымона и Алены. В первый фестивальный день зрители увидели спектакль университетского духовного театра "Анёл" и выступление камерного хора.

Предрождественский культурный форум продлится до 21 декабря. Этот фестиваль проходит уже четвертый год подряд. За это время количество его участников значительно увеличилось. В нынешнем году "Калядную зорку" зажигают уже около 300 студентов.