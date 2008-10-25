В Минске закончились пятые молодежные Дельфийские игры государств-участников СНГ

Итог выступления белорусской сборной – 43 медали. 14 из них – золотые.В Белгосфилармонии прошла церемония закрытия. На втором месте – Россия, и замыкает тройку лидеров Молдова. По словам организаторов, Беларусь, которая впервые принимает столь почетные музыкальные состязания, провела конкурс на высоком уровне. А учитывая, что белорусская и российская делегации были самыми массовыми в 2010 году возможно проведение Дельфийских игр Союзного государства.