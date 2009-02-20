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В Минске в Купаловском театре состоится премьера спектакля "Свадьба"

20 февраля 2009 14:45
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20 февраля на сцене национального академического театра – совместная белорусско-российская постановка по одноименной пьесе Чехова. Режиссер спектакля – московский актер и музыкант Владимир Панков объединил особенности двух национальных театров. Главные герои – московский жених и белорусская невеста. Каждый образ продумывался не менее кропотливо, чем звук. В основе драмы – музыка Игоря Стравинского, белорусское обрядовое пение и фольклор. Спектакль поставлен к 150-летию Антона Чехова и войдет в программу международного театрального фестиваля, посвященного юбилею классика.
# Культура # Купаловский театр

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