В Минске в Купаловском театре состоится премьера спектакля "Свадьба"

20 февраля на сцене национального академического театра – совместная белорусско-российская постановка по одноименной пьесе Чехова. Режиссер спектакля – московский актер и музыкант Владимир Панков объединил особенности двух национальных театров. Главные герои – московский жених и белорусская невеста. Каждый образ продумывался не менее кропотливо, чем звук. В основе драмы – музыка Игоря Стравинского, белорусское обрядовое пение и фольклор. Спектакль поставлен к 150-летию Антона Чехова и войдет в программу международного театрального фестиваля, посвященного юбилею классика.