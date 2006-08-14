В Минске строится храм в честь Преображения Господня

С назначением нового настоятеля строительные работы стали продвигаться значительно быстрее. Идет экспертиза проекта церкви. 10 лет для возведения храма - не так много, даже с учетом современных строительных технологий. Тем более, что изначально он задумывался как диаконический комплекс с надвратной церковью и колокольней.

Пока литургическая деятельность осуществляется в приспособленном помещении. Верующие ждут часа, когда службы будут проходить в новом храме Преображения Господня. Идет благоустройство территории, налаживание приходской жизни. Работает воскресная школа, 35 сестер милосердия оказывают помощь пациентам девятой больницы.

Кандидат богословия отец-настоятель храма Святослав убежден, что в 21 веке надо искать новый язык общения с прихожанами. Он с гордостью констатирует, что прихожан стало больше, да и контингент тех, кто на исповедь приходит, значительно помолодел.