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В Минске строится храм в честь Преображения Господня

14 августа 2006 08:53
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С назначением нового настоятеля строительные работы стали продвигаться значительно быстрее. Идет экспертиза проекта церкви. 10 лет для возведения храма - не так много, даже с учетом современных строительных технологий. Тем более, что изначально он задумывался как диаконический комплекс с надвратной церковью и колокольней.

Пока литургическая деятельность осуществляется в приспособленном помещении. Верующие ждут часа, когда службы будут проходить в новом храме  Преображения Господня. Идет благоустройство территории, налаживание приходской жизни. Работает воскресная школа, 35 сестер милосердия оказывают помощь пациентам девятой больницы. 

Кандидат богословия отец-настоятель храма Святослав  убежден,  что в 21 веке надо искать новый язык общения с прихожанами. Он с гордостью констатирует, что прихожан стало больше, да и контингент тех, кто  на исповедь приходит, значительно  помолодел.

# Культура

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