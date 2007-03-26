В Минске стартуют Дни культуры Армении

Для участия в мероприятии в Беларусь прибывает представительная делегация во главе с министром культуры.В течение недели, а именно столько продлятся Дни Армении, состоятся переговоры, деловые и творческие встречи. Столь широко армянское искусство в нашей стране будет представлено впервые. Это ответный шаг на широкомасштабные Дни белорусской культуры в Армении, которые прошли в конце 2005 года. Первым мероприятием станет презентация выставки известного армянского художника Акопа Акопяна в Национальном художественном музее.