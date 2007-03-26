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В Минске стартуют Дни культуры Армении

26 марта 2007 08:01
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Для участия в мероприятии в Беларусь прибывает представительная делегация во главе с министром культуры.В течение недели, а именно столько продлятся Дни Армении, состоятся переговоры, деловые и творческие встречи. Столь широко армянское искусство в нашей стране будет представлено впервые. Это ответный шаг на широкомасштабные Дни белорусской культуры в Армении, которые прошли в конце 2005 года. Первым мероприятием станет презентация выставки известного армянского художника Акопа Акопяна в Национальном художественном музее.
# Культура

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