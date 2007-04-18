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В Минске стартуют Дни франкофонии

18 апреля 2007 08:20
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Презентация этого масштабного культурного форума пройдёт 18 апреля в библиотеке имени Пушкина.На открытии будут представлены две выставки. И сегодня же пройдет конференция, посвященная 100-летию известного французского поэта Рене Шара. Программой нынешних дней предусмотрено много интересных мероприятий, которые призваны укрепить двусторонние культурные связи. До 23 апреля все желающие смогут познакомиться с новинками французской литературы, поэзии и кинематографии.
# Культура

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