В Минске стартовал юбилейный 15-й Минский международный кинофестиваль "Лiстапад"

В этом году на форуме – фильмы из 45 стран мира. А откроет фестиваль кинопремьера "Живи и помни" российского режиссера Александра Прошкина.

20 картин из 20-ти стран участвуют в конкурсе игрового кино. Национальная киностудия "Беларусьфильм" покажет премьеру нынешнего года "На спине у черного кота" режиссера Ивана Павлова. А новые киноленты "Щит Отечества" Дениса Скворцова и "Стая" Дмитрия Зайцева продемонстрируют вне конкурса. За награды кинофорума впервые будут бороться и телевизионные фильмы.

Участникам 15-го Минского международного кинофестиваля "Лiстапад" направил приветствие глава государства. Александр Лукашенко отметил, что нынешний юбилейный праздник кино воплотил в себе самые яркие традиции и достижения предыдущих лет, собрал целое созвездие прекрасных актеров и режиссеров.

На этот раз в столице собралось яркое созвездие артистов: Светлана Дружинина, Алексей Панин, Василий Лановой, Алена Бабенко, Наталья Варлей. Организаторы кинофорума постарались сделать их пребывание в белорусской столице незабываемым.

Они встретились, как старые друзья. Народные артисты СССР Ростислав Янковский и Василий Лановой. На "Лiстападзе" Василий Семенович впервые. Приехать в Минск мешали съемки. Зато сейчас пообещал посмотреть все конкурсные фильмы, тем более есть, на что обратить внимание.

Личный водитель, личное сопровождение и самый лучший номер в гостинице. Медийная актриса Алена Бабенко на фестивале – VIP персона. Главная героиня нашумевшей комедии "Люби меня" и известного фильма "Водитель для Веры" на "Лiстападзе" всего один день. Времени мало, работы много.

Для кого-то "Лiстапад" – возможность пообщаться, для кого-то узнать больше о столице. В городской Ратуше председатель Мингорисполкома Михаил Павлов рассказал: "Киноиндустрия Минска развивается динамично. Кинотеатры соответствуют международным требованиям. Только в этом году столичные кинотеатры посетило около 10 миллионов зрителей". На вопрос гостей, за какие фильмы будете болеть на фестивале, Михаил Павлов отвечает однозначно. Михаил Павлов, председатель Мингорисполкома: "Скажу честно, буду болеть конечно за наших".

Во Дворе Республики атмосфера менее официальная. Сегодня он напоминает большой кинотеатр, где артисты спустились с экрана в зал. Красной дорожки для именитых гостей не постелили, зато вниманием теле- и фотокамер актеры и режиссеры обделены не были.



Строгие фраки, эксклюзивные платья, белоснежные улыбки и море впечатлений. Церемония открытия традиционно собирает самых именитых актеров и режиссеров. Некоторые из-за напряженного графика работы только и встречаются на "Лiстападзе". Но, приехав сюда однажды, обязательно приезжают еще.

Программа нынешнего, юбилейного "Лiстапада" как никогда разнообразна. 160 картин из 50 стран мира. Впервые свои работы привезли режиссеры из Аргентины, Норвегии, Японии. В конкурсной афише – 20 игровых фильмов, 4 – белорусских режиссеров. Абсолютный победитель прошлого "Лiстапада" картина немецкого режиссера "Жизнь других". Чья жизнь изменится после этого кинофестиваля, покажет время. И это будет уже новая листопадная история.