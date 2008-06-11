Прямой эфир

В Минске состоялся премьерный показ картины "На спине у черного кота"

11 июня 2008 16:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Это лирическая комедия о двух пожилых джентльменах из глубинки. Они выиграли большой приз в лотерею и отправились искать развлечения в столицу. В фильме заняты такие звезды, как Филипп Киркоров, Михаил Жигалов и многие именитые белорусские артисты. Снял кино режиссер Иван Павлов, один из постановщиков другого крупного проекта "Беларусьфильма" – "Глубокое течение". Новый фильм получился добрым и лирическим. Многие его называют не тематическим продолжением известной ленты "Белые росы".
# Культура

Другие новости рубрики

Все новости
09 июня 2008 08:12

Неделя национального кино стартует сегодня в Гродно

08 июня 2008 13:46

Заслуженная артистка Беларуси Ирина Дорофеева стала обладательницей Гран-при Первого фестиваля российской песни

06 июня 2008 16:39

17-летний могилевчанин вернулся из Москвы с сертификатом Международного фонда Владимира Спивакова