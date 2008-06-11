В Минске состоялся премьерный показ картины "На спине у черного кота"

Это лирическая комедия о двух пожилых джентльменах из глубинки. Они выиграли большой приз в лотерею и отправились искать развлечения в столицу. В фильме заняты такие звезды, как Филипп Киркоров, Михаил Жигалов и многие именитые белорусские артисты. Снял кино режиссер Иван Павлов, один из постановщиков другого крупного проекта "Беларусьфильма" – "Глубокое течение". Новый фильм получился добрым и лирическим. Многие его называют не тематическим продолжением известной ленты "Белые росы".