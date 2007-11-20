В Минске простились с маэстро хорового искусства Виктором Ровдо

Народный артист Беларуси и СССР, заслуженный деятель искусств, профессор Виктор Ровдо ушел из жизни в ночь с субботы на воскресенье.

В полдень в минском Свято-Духовом кафедральном соборе состоялось его отпевание, а в 13.30 в Белорусской академии музыки прошла гражданская панихида. Проиститься с маэстро пришли сотни людей: родственники, коллеги, ученики, поклонники. За уникальный талант его при жизни называли человеком-легендой.

Напомним, Виктор Ровдо более 40 лет был бессменным художественным руководителем и главным дирижером заслуженного Академического хора Белтелерадиокомпании. По количеству наград и званий ему мало найдется равных. Но самое уникальное в нем - музыкальный талант, дарованный Богом. Народный и заслуженный артист СССР, лауреат премии "За духовное возрождение", шестикратный обладатель Гран-при самых престижных конкурсов. Его всегда называли живой легендой.

Его биография как путеводитель по свету. Виктор Владимирович родился в Сморгони, учился в Литве, кроме Белорусской академии музыки работал в Московской консерватории, а с концертами объездил весь мир.

Элегантная бабочка, благородная седина и только ему присущие дирижерские движения. Зал всегда приветствовал его стоя, щедро одаривал аплодисментами и пел, вместе с маэстро. Он основал белорусскую хоровую школу и целых полвека растил талантливых музыкантов. Восемь сотен хористов учились петь у великого мастера. Сегодня концертный зал Белорусской академии музыки был усыпан цветами. А ученики Виктора Ровдо поют по нему панихиду.

До своего векового рубежа Виктор Ровдо не дошел совсем немного. 10 ноября белорусский маэстро праздновал 87-й день рожденья. Спустя восемь дней его не стало.