В Минске прошла торжественная церемония открытия пятых Молодежных дельфийских игр государств-участников СНГ

Перед зрителями развернулась красочное театральное действие: Апполон-символ Дельфийских игр побеждает дракона и в честь своей победы устраивает музыкальные состязания.

Один за одним на сцену Дворца Республики вышли участники конкурса. В этом году их около 600. Самые массовые – белорусская и российская делегации. Конкурсная программа стартует уже завтра. На протяжении трех дней участники будут соревноваться в 17 номинациях. Такие как "Фотография", "Цирковое искусство" и "Веб-дизайн" – ноу-хау этого года. Организаторы обещают яркое шоу и только положительные эмоции.



Игры проходят раз в два года, а решение о месте их проведения принимают главы правительств. Беларусь впервые удостоена чести стать хозяйкой Игр и принимать у себя лучших представителей талантливой молодежи стран СНГ.



Организаторов, участников и гостей с открытием Дельфийских игр поздравил Президент Александр Лукашенко. В поздравлении говорится, что эта творческая Олимпиада, традиции которой дошли до нас из глубокой древности, представляет собой высший форум искусств. Она способствует сохранению и приумножению всемирного духовного наследия, воспитанию у людей уважительного отношения к культурам других народов. Александр Лукашенко пожелал, чтобы этот масштабный и многогранный праздник прошел в истинно олимпийском духе честной борьбы, дружбы, взаимопонимания.