В Минске прошел фестиваль самодеятельных театральных

Столичные школьники начали подготовку к Международному дню театра, который отмечается 27 марта.В Ленинском районе Минска 21 марта прошел фестиваль самодеятельных театральных кружков и студий. На сцене выступили ребята разных возрастов из четырнадцати школ. Пять коллективов получили дипломы лауреатов. ...Влад Красовский учится во втором классе средней школы № 40. Его успехами гордятся и родители, и учителя. Кроме того, он - маленькая звездочка школьного театрального коллектива. У мальчика хорошая память, звонкий голос и огромное желание нести радость зрителям. В сказке, которую поставил театральный кружок <Юные дарования>, он сыграл главную роль - Колобка. Руководитель студии Александра Архипова считает, что увлечение театром только на пользу ребятам. Они вместе готовят костюмы и декорации к спектаклям, старательно учат роли. Многие из них хотят в будущем стать артистами.