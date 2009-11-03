В Минске пройдет ретроспективный показ фильмов-юбиляров 2009 года

Ретроспективный показ фильмов-юбиляров 2009 года начинается с 4 ноября в Музее истории белорусского кино.

В ретропрограмму, которая продлится до 28 ноября, включены наиболее знаковые шедевры мирового кинематографа, которые впервые вышли на экраны 50-60 лет тому назад, сообщает агентство «Минск-Новости».

Вниманию зрителей будут представлены 13 кинокартин таких известных режиссеров, как Элиа Казан, Альфред Хичкок, Федерико Феллини, Роберт Россен, Лукино Висконти, Акира Куросава и других. Время начала сеансов в 15:00 и 18:30.

Проект «Фильмы-юбиляры года» проводится в Музее истории белорусского кино пятый год. Его главная цель — познакомить минского зрителя с лучшими произведениями мирового киноискусства, отталкиваясь от юбилейной даты.