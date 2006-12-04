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В Минске проходит презентация Национальной библиотеки

04 декабря 2006 12:02
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Специалистам из крупнейших книгохранилищ мира покажут возможности "белорусского алмаза знаний", его информационных центров и фондохранилища. Еще одна важная задача - поиск инновационных путей развития библиотек и расширение международного профессионального сотрудничества. На заседаниях выступят представители Беларуси, стран СНГ и дальнего зарубежья, книгоиздатели и крупнейшие производители информационной продукции, представители организаций, принявших участие в строительстве и технологическом оснащении нового здания Национальной библиотеки Беларуси. Материалы конференции будут представлены в Интернет и изданы на CD-ROM.
# Культура

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