В Минске проходит международный фестиваль гитарной музыки "Ренессанс гитары"

Виртуозным исполнением зрителей удивят более 30 гитаристов из 8 стран мира.

Среди них лауреаты международных конкурсов Роберто Фаббри, Анджей Олевинский и Джим Скайнджер. Фестиваль проходит уже в четырнадцатый раз и всегда собирает множество любителей и ценителей гитарного искусства.

Недавно его вдохновляла солнечная Италия – сегодня дождливая Беларусь. Сосредоточиться, на музыке, когда из кухни пахнет драниками сложно, но выбора нет. После вчерашнего сольного концерта в клубе гитаристов пальцы до сих пор горят. Но утреннюю репетицию лауреат международных конкурсов Роберто Фаббри не отменяет. Не дают расслабиться две музы: шестиструнная гитара и жена Франческа. Три часа музыки и ни одного удара в стену. Соседям, видимо, понравилось.

Кантри, фламенко и авторские импровизации. Фестиваль "Ренессанс гитары" для тех, кто любит и понимает высокое искусство. Здесь нет победителей и побежденных. Главное на других посмотреть и себя показать. А таких желающих в столицу приехало более 30. Расширилась и география фестиваля. Впервые за 14 лет в Беларуси виртуозы из Италии, Польши, США. Однако открывают гитарное шоу уже по традиции наши музыканты. Ведь в Беларуси к гитаре особый интерес.

Сразу после концерта гитаристы отправятся в Гомель. Город над Сожем называют гитарной Меккой для музыкантов ближнего и дальнего зарубежья. Здесь пройдут показательные выступления и международный конкурс исполнителей. Билеты уже куплены. Насколько гитарные струны заденут струны души музыканты проверят и в поезде.