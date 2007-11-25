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В Минске проходит фестиваль национальных культур

25 ноября 2007 16:15
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Коллективы, которые жюри назовет лучшими, покажут свое мастерство на республиканском форуме в Гродно летом следующего года.

В единстве - сила, в непохожем - интерес. На фестивале -  более 20 этнокультурных объединения. А еще сюда прилетела ласточка. И не простая, а казахская. Так называется детский любительский коллектив. Пока в коллективе только трое детей. Для 14-летней Жанны и 13-летней Дины это, конечно, приобщение к корням. Ведь они обе из смешанных семей.

На фестивальной сцене - 112 номеров. Дети, взрослые - все выступают на равных. Главное, говорят организаторы - было бы что показать. А жюри оценивает по уровню исполнительского мастерства и раскрытию национальной тематики. Пестрота костюмов лишь добавляет колорита.

Каждый коллектив-участник получит дипломы от организаторов. Но городской фестиваль - не только возможность на людей посмотреть, но и себя показать.

# Культура

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