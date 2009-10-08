В Минске продолжается театральная неделя

Сегодня международный фестиваль «Панорама» представил столичной публике спектакль «Бег» по пьесе Михаила Булгакова.

В один театральный вечер режиссёр Сергей Ковальчик попытался уместить историю крушения Великой Российской империи и бегство миллионов людей в неизвестность. Изъясняясь на русском и французском языках, актёры театра Горького рассуждают о поисках компромисса между поступком и совестью, пытаются ответить на извечные вопросы мироздания.

Напомним, до конца октября в рамках фестиваля «Панорама» минскому зрителю представится уникальная возможность отведать сливки театрального искусства Беларуси, России, Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Италии и Швейцарии; узнать, чем дышит и живёт современный театральный мир.