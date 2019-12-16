В Минске презентуют мультимедийный проект о фронтовых кинооператорах

Новости Беларуси. Когда оружие не винтовка и не автомат, а кинокамера. В Национальном архиве Беларуси 16 декабря презентуют большой мультимедийный проект, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Событие приурочено к 95-летию белорусского кино. На линии фронта и в партизанских отрядах в годы Великой Отечественной войны находились более 300 кинооператоров.

Они показывали и рассказывали, что Беларусь-партизанка, несмотря ни на что, так и не покорилась врагу.