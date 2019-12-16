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В Минске презентуют мультимедийный проект о фронтовых кинооператорах

16 декабря 2019 08:58
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Новости Беларуси. Когда оружие не винтовка и не автомат, а кинокамера. В Национальном архиве Беларуси 16 декабря презентуют большой мультимедийный проект, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске презентуют мультимедийный проект о фронтовых кинооператорах-1

Событие приурочено к 95-летию белорусского кино. На линии фронта и в партизанских отрядах в годы Великой Отечественной войны находились более 300 кинооператоров.

В Минске презентуют мультимедийный проект о фронтовых кинооператорах-4

В Минске презентуют мультимедийный проект о фронтовых кинооператорах-6

Они показывали и рассказывали, что Беларусь-партизанка, несмотря ни на что, так и не покорилась врагу.

В Минске презентуют мультимедийный проект о фронтовых кинооператорах-9

В экспозицию включены более 30 уникальных архивных документов. Все они имеют большую историческую значимость. В программе также представят сюжеты из фронтовых киножурналов, документальные фильмы, созданные в годы войны и послевоенный период. 

В Минске презентуют мультимедийный проект о фронтовых кинооператорах-12

# Великая Отечественная война # Культура # Фотофакт

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