В Минске появится самый объемный многотомник

Он будет состоять из двух сотен книг. Сюда уже вошли хрестоматийные издания многих белорусских деятелей. Из последних - 720 страниц стихов, поэм и рассказов Якуба Колоса. Впервые в Беларуси увидели свет произведения польского славяноведа начала 19 века Доленги-Ходаковского. Эта книга ценна собранным в ней фольклором.



Через несколько дней будет издана еще одна книга из серии "Беларускi кнiгазбор". Адам Мальдис - доктор филологических наук, историк, литературовед провел огромное исследование о связях литературы Беларуси, Польши и Франции.

