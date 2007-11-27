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В Минске появится самый объемный многотомник

27 ноября 2007 10:28
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Он будет состоять из двух сотен книг. Сюда уже вошли хрестоматийные издания многих белорусских деятелей. Из последних - 720 страниц стихов, поэм и рассказов Якуба Колоса. Впервые в Беларуси увидели свет произведения польского славяноведа начала 19 века Доленги-Ходаковского. Эта книга ценна собранным в ней фольклором.

Через несколько дней будет издана еще одна книга из серии "Беларускi кнiгазбор". Адам Мальдис - доктор филологических наук, историк, литературовед провел огромное исследование о связях литературы Беларуси, Польши и Франции.
# Культура

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