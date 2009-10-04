В Минске открывается Международный фестиваль Юрия Башмета

Музыкальный форум проходит в белорусской столице в четвертый раз.

В течении недели любителей симфонической музыки ожидает череда встреч с легендарным «Паганини альта» – маэстро Башметом. В репертуаре музыканта, открывшего миру альт как солирующий инструмент, есть произведения, исполнение которых признано непревзойденным. Сегодня на сцене Национального академического Большого театра оперы и балета – «Вечер Кармен». В открытии фестиваля примут участие симфонический оркестр «Новая Россия» под управлением Юрия Башмета, артисты Белорусской и Баварской оперы. На одной сцене выступят знаменитая прима-балерина Мариинского театра Ульяна Лопаткина, солисты балета Большого академического театра России и балетная труппа оперного театра Украины.

Участников 4-го Международного фестиваля Юрия Башмета поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

– За сравнительно небольшую историю своего существования этот замечательный форум превратился в одно из крупнейших событий культурной жизни Беларуси, завоевал огромный авторитет и признание тысяч людей, – говорится в поздравлении.