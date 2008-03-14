В Минске открыта мемориальная доска классику белорусского театра
Сегодня на доме 28 по проспекту Независимости была торжественно открыта мемориальная доска заслуженному деятелю искусств БССР, драматургу Константину Губаревичу.
На церемонию пришли родные, последователи и почитатели его таланта. Гражданственная патриотическая литература Губаревича была, безусловно, востребована временем. Он писал о революции и Отечественной войне, о стариках и детях. Спектакли и фильмы по его пьесам и сценариям уже вошли в золотой фонд отечественной культуры. К памятному знаку легли цветы.