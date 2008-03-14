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В Минске открыта мемориальная доска классику белорусского театра

14 марта 2008 14:43
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Сегодня на доме 28 по проспекту Независимости была торжественно открыта мемориальная доска заслуженному деятелю искусств БССР, драматургу Константину Губаревичу. На церемонию пришли родные, последователи и почитатели его таланта. Гражданственная патриотическая литература Губаревича была, безусловно, востребована временем. Он писал о революции и Отечественной войне, о стариках и детях. Спектакли и фильмы по его пьесам и сценариям уже вошли в золотой фонд отечественной культуры. К памятному знаку легли цветы.
# Культура

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