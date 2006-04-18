Прямой эфир

В Минске открылся первый в Беларуси <Рок&блюз> фестиваль

18 апреля 2006 11:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Идея проекта принадлежит группе <Мадера Хард блюз>. Недавно коллектив вернулся из Польши, где музыканты выступали на закрытии ежегодного соревнования по рок-н-роллу.Фестиваль <Рок&блюз> продлится два месяца. За это время в одном из столичных клубов своё творчество представят 20 команд. Открыли фестиваль два минских коллектива: <Мадера Хард блюз> и группа <165>. В середине июня на Минском море состоится финальный гала-концерт. Жюри определит лучшие команды. Победители фестиваля запишут диск и отправятся в гастрольный тур по городам Беларуси.
# Культура

Другие новости рубрики

Все новости
18 апреля 2006 08:21

19 апреля в столице откроется международный фестиваль <Минская весна 2006>

15 апреля 2006 09:48

Когда поют солдаты...

15 апреля 2006 09:47

В Минске выбирали королеву. Весны