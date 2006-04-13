В Минске открылся фестиваль <Меховой бум>

Не успели дождаться лета, а уже пора подумать и о зиме. Лишь для модельеров - это руководство к действию.12 апреля для фэшн-общественности столицы было представлено 17 коллекций из меха. Сезон осень-зима 2007 пройдет под знаком пушных зверей. Шиншилла, норка, сурок, лиса, окрашенные как в естественные цвета, так и в невозможные в природе лиловые тона должны подарить модницам комфорт, уют и роскошь в холодную пору года. Жлобин - <город игрушек> всебелорусского масштаба - также принял участие в показе, делегировав в столицу Ольгу Романцову. Молодой дизайнер представила две коллекции из искусственного меха. Экологическая направленность этого материала и доступность изделий из него играет в мире моды не последнюю роль. Мех уместен и в жару, и в холод, настаивает Ольга Романцева. Хит сезона - яркие, крашенные черно-белые меха. Как отметила дизайнер Эльвира Жвикова, не обязательно носить шубу из норки. Можно сделать фолк-тулуп из козлика. Будущей зимой будут актуальны мотивы, связанные с этносом восточных славян.