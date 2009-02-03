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В Минске открылась выставка посвященная Адаму Мицкевичу

03 февраля 2009 17:53
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Здесь же публике представили новую книгу на польском и белорусском языках. В ней собраны репродукции 400-т старых почтовых открыток.Это портреты поэта, иллюстрации к произведениям, а также картины мест, связанных с именем Мицкевича. Основой для альбома стала уникальная коллекция страстного собирателя, лауреата премии "За духовное возрождение" – Владимира Лиходедова. Он и представил книгу на выставке. Аналогов подобного собрания открыток конца 19-го – начала 20-го веков, посвященных Беларуси и Адаму Мицкевичу, в мире просто не существует.
# Культура

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