В Минске открылась выставка посвященная Адаму Мицкевичу

Здесь же публике представили новую книгу на польском и белорусском языках. В ней собраны репродукции 400-т старых почтовых открыток.Это портреты поэта, иллюстрации к произведениям, а также картины мест, связанных с именем Мицкевича. Основой для альбома стала уникальная коллекция страстного собирателя, лауреата премии "За духовное возрождение" – Владимира Лиходедова. Он и представил книгу на выставке. Аналогов подобного собрания открыток конца 19-го – начала 20-го веков, посвященных Беларуси и Адаму Мицкевичу, в мире просто не существует.