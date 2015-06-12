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В Минске открылась выставка песчаных фигур

12 июня 2015 12:57
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Настоящие скульптуры могут создаваться только из бронзы, глины или гипса. Ведь скульптура - уникальный вид искусства, где можно дать полную свободу своей фантазии. Убедиться в этом проще простого. Выставка песчаных скульптур - такого минчане и гости столицы еще не видели.

Для того, чтобы возвести такое количество гигантских скульптур, понадобилось около 500 кубических метров специального карьерного песка. Над 16 гигантскими скульптурами трудились лучшие мастера России. На создание такой «песчаной страны» со своими героями им понадобилось меньше двух недель.

# Культура # Выставки # Выставки в Минске # Фотофакт

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