В Минске открылась выставка "Палитра души"

В экспозиции около 250 авторских работ. Это изящные украшения, одежда с росписью и узорами, предметы интерьера. Каждое произведение поражает красотой и сложностью узора. Их авторы – белорусские женщины из разных регионов страны, разных профессий, но всех их объединяет любовь к прекрасному. Причем, для многих мастериц простое увлечение стало делом жизни. А лучшие работы удостоены дипломов международных выставок декоративно-прикладного творчества. Рукодельницы отмечают – главное в творчестве – эмоциональный настрой.