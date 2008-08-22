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В Минске открылась выставка "Палитра души"

22 августа 2008 10:36
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В экспозиции около 250 авторских работ. Это изящные украшения, одежда с росписью и узорами, предметы интерьера. Каждое произведение поражает красотой и сложностью узора. Их авторы – белорусские женщины из разных регионов страны, разных профессий, но всех их объединяет любовь к прекрасному. Причем, для многих мастериц простое увлечение стало делом жизни. А лучшие работы удостоены дипломов международных выставок декоративно-прикладного творчества. Рукодельницы отмечают – главное в творчестве – эмоциональный настрой.
# Культура

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