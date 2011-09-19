В Минске открылась выставка Франсуазы Лимузи

Что рисуют французские актрисы, узнают посетители Музея современного искусства.

Экспозиция «Вода и скала» — персональная выставка парижской театральной комедиантки Франсуазы Лимузи, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». В акварели, масле и акриле француженка пытается осмыслить прожитую жизнь, по-новому проявляя свое творческое начало.

Франсуаза Лимузи, художница (Франция):

Я надеюсь, что после этого визита в Беларусь, я вернусь домой во Францию с новыми эмоциями. Думаю, что именно они вдохновят меня на новые работы, и я смогу передать свои впечатления об этой прекрасной стране в своих произведениях. Надеюсь, мне представится возможность приехать вновь, чтобы показать результат.