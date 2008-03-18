В Минске открылась выставка "Энергия цвета"

В проекте участвуют работы как начинающих фотографов, так и более опытных специалистов в области фотоискусства. Все снимки поделены на своеобразные блоки и позволяют окунуться в магию каждого цвета по отдельности. Черные, красные, белые, зеленые и оранжевые пятна показывают окружающие нас предметы в совершенно новом облике, а главное завораживают своей энергией. Прочувствовать атмосферу выставки также помогали музыкальные номера и оригинальные угощения.



Выставка работает в галерее Национальной библиотеки.