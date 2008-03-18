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В Минске открылась выставка "Энергия цвета"

18 марта 2008 08:38
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В проекте участвуют работы как начинающих фотографов, так и более опытных специалистов в области фотоискусства. Все снимки поделены на своеобразные блоки и позволяют окунуться в магию каждого цвета по отдельности. Черные, красные, белые, зеленые и оранжевые пятна показывают окружающие нас предметы в совершенно новом облике, а главное завораживают своей энергией. Прочувствовать атмосферу выставки также помогали музыкальные номера и оригинальные угощения.

Выставка работает в галерее Национальной библиотеки.
# Культура

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