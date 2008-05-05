В Минске открылась уникальная выставка слуцких поясов

В экспозиции – 8 раритетных изделий из Фондов Государственного исторического музея Москвы.

В экспозиции – 10 раритетных изделий. Все пояса – из Фондов Государственного исторического музея Москвы. Изделия будут экспонироваться в Художественном музее Беларуси около года.



Золотые, серебряные и шелковые нити. Метка Лео Мажарски – как знак высокого качества. Этот пояс мог бы растянуться на пять метров, но пришлось уместиться на небольшом закрытом стеллаже. Таковы требования Исторического музея Москвы. Есть и другие. Например, изделия должны лежать исключительно на льняной ткани и освещенность помещения не должна превышать 50 люксов. Иначе, пояса ручной работы просто выгорят.



Слуцкие пояса – белорусский ответ Радзивилов на восточную моду. В 18-ом веке магнаты создали прибыльную мануфактуру. Из Стамбула тайком вывезли станок. Нашли и Турецкого мастера Яна Маджарского. Сначала использовали персидские мотивы, однако белорусский орнамент оказался ближе и тем, кто ткал, и тем, кто покупал.



"Ад родных ніу, ад роднай хаты, у панскі двор дзеля красы. Яны бяздольныя ўзяты, ткаць залатыя паясы". В своем стихотворении Максим Богданович воспел мастерство cлуцких ткачих. Правда историки доказали, пояса никогда не делали женщины. Слишком тяжело было бы нежным созданиям вытягивать нити.



Женщины не только не ткали пояса, но и не носили их. Праздничное убранство было исключительно для мужчин. Причем ширина и красочность пояса зависела не от задумки мастера, а от толщины кошелька заказчика. Кроме Семейства Радзивилов эксклюзивный пояс могли позволить разве что крупные магнаты. Некоторые, как например, Игнаций Завиша, не расставались с поясом даже на портрете.



Сегодня слуцкие пояса находятся в лучших коллекциях мира. Цена отдельных экземпляров достигает 50 тысяч долларов. Возможно, поэтому специалисты предупреждают: дышать на шедевры можно, только аккуратно.



И, как нам стало известно, возможно уникальная коллекция Слуцких поясов останется на родине навсегда. Национальный художественный музей Беларуси ведет переговоры с Историческим музеем России об обмене белорусских раритетов на музейные ценности, представляющие интерес для Российской Федерации.