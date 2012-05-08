Новости Беларуси. В Минске начинается празднование Дня Победы. Так, уже 8 мая у здания Национальной библиотеки пройдет финал ежегодного легкоатлетического кросса. Откроется и первая часть экспозиции художественной галереи Михаила Савицкого.

Во Дворце Республики состоится торжественное собрание и праздничный концерт мастеров искусств. На мероприятие приглашены ветераны Великой Отечественной войны, труда, Вооруженных Сил, представители трудовых коллективов. На концерте выступят лучшие исполнители белорусской эстрады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.