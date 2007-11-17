В Минске начинает работу 14 Минский международный кинофестиваль "Лiстапад"

Торжественное открытие кинофорума состоялось на главной сцене страны - во Дворце Республики.

Гостей и участников фестиваля сегодня утром в городской ратуше встречал мэр Минска Михаил Павлов. Для многих актеров, режиссеров "Лiстапад" - не просто кинофестиваль, а прежде всего возможность встретиться с коллегами по киноцеху, обсудить планы будущих работ.



В программе фестиваля более 170 кинокартин, впервые среди них 30 документальных и 70 детских фильмов. Нынешний, 14 по счету международный фестиваль "Лiстапад" уже назвали самым рекордным по числу представленных картин.



Впервые в Минске - кинематографисты Венесуэлы, Турции, Вьетнама, Индии, Бразилии, Южной Кореи. Всего здесь представлены работы режиссеров из 42 стран мира.



Приветствие участникам Минского кинофорума направил Президент Беларуси Александр Лукашенко.



"Этот масштабный и авторитетный фестиваль занимает особое место в современной культурной жизни республики. Он пропагандирует высокие принципы гуманизма и духовности, воплощенные в лучших фильмах отечественного и мирового кинематографа, помогает обмену творческим опытом и укреплению сотрудничества между актерами и режиссерами из разных государств", - говорится в послании.

