Прямой эфир

В Минске начинает работу 14 Минский международный кинофестиваль "Лiстапад"

17 ноября 2007 17:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Торжественное открытие кинофорума состоялось на главной сцене страны - во Дворце Республики.

Гостей и участников фестиваля сегодня утром в городской ратуше встречал мэр Минска Михаил Павлов. Для многих актеров, режиссеров "Лiстапад" - не просто кинофестиваль, а прежде всего возможность встретиться с коллегами по киноцеху, обсудить планы будущих работ.

В программе фестиваля более 170 кинокартин, впервые среди них 30 документальных и 70 детских фильмов. Нынешний, 14 по счету международный фестиваль "Лiстапад" уже назвали самым рекордным по числу представленных картин.

Впервые в Минске - кинематографисты Венесуэлы, Турции, Вьетнама, Индии, Бразилии, Южной Кореи. Всего здесь представлены работы режиссеров из 42 стран мира.

Приветствие участникам Минского кинофорума направил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Этот масштабный и авторитетный фестиваль занимает особое место в современной культурной жизни республики. Он пропагандирует высокие принципы гуманизма и духовности, воплощенные в лучших фильмах отечественного и мирового кинематографа, помогает обмену творческим опытом и укреплению сотрудничества между актерами и режиссерами из разных государств", - говорится в послании.

# Культура

Другие новости рубрики

Все новости
16 ноября 2007 17:55

Самое доброе и увлекательное кино:

16 ноября 2007 10:25

В столице стартует IX Минский международный фестиваль детского и юношеского кино "Л_стападз_к"

15 ноября 2007 17:38

О нем много говорят, но мало показывают