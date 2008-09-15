В Минске начался Республиканский фестиваль барабанщиков "Барабанный бит-2008"

Фестиваль гремит уже четвертый год кряду. Однако в отличие от лет предыдущих, на сей раз ценители ударных, увидели не конкурс, а сразу гала-концерт лучших музыкантов.

Отныне творческие соревнования укротителей тарелок и палочек будут проходить раз в два года. По замыслу организаторов, такое новшество сделает борьбу более зрелищной и, кроме того, позволит музыкантам лучше подготовиться.

На барабанных перепонках слушателей импровизации барабанных мастеров, по всей видимости, сказались весьма благотворно. Без преувеличения, самое громкое событие нынешнего вечера сопровождалось оглушительным успехом и полным аншлагом. Впрочем, эта новость из категории – лучше один раз услышать.

