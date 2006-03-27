В Минске ищут <Королеву Весны>

Этот международный межвузовский конкурс грации и артистического мастерства - ровесник <Славянского базара>. В Беларуси этот конкурс проходит уже в пятнадцатый раз. 26 марта состоялся его региональный тур. Почетный титул оспаривали представительницы столичных вузов. 28 участниц из 11 столичных вузов претендовали, если уж не на престол, то хотя бы на звание - Королева Весна, хотя в своих институтах и университетах они уже давно как местные королевы. Танцы, песни и даже демонстрация китайской чайной церемонии: Девушки сами придумывают сценический образ, ставят номера, шьют костюмы. Каждая претендентка получила советы мэтров подиума. К финалу отбирут лучших. Впереди у них еще два этапа - белорусский межрегиональный и только потом финал, который планируется провести 13 апреля. Тогда белорусским красавицам составить конкуренцию приедут девушки из стран СНГ. Предыдущие конкурсы вели Алексей Кортнев, Леонид Агутин, Сергей Кухто. Кому доверят эту ответственную миссию на этот раз - держится в тайне.