В Минске есть уникальный дом-мастерская, построенный специально для художников

Народный художник Беларуси Виктор Александрович Громыко каждый день в одно и то ж время в одном и том же месте кормит голубей. Уже 34 года. Так проходит дорога от дома до мастерской. Занимает она несколько шагов. Ведь живет и работает Виктор Александрович в единственном в Минске доме-мастерской.

В 1977 году на радость всем белорусским художникам появилось это уникальное здание. Такие тогда были только в Ленинграде. История появления уникального здания уже превратилась в легенду. Началась она с того, что в 1968 году Виктора Александровича вызвали в кабинет к Машерову.

Виктор Громыко, народный художник Беларуси:

По пустякам в кабинет к первому секретарю Центральной комитета Машерову на прием не вызывали. Я испытывал особое волнение и когда вошёл в кабинет к Петру Мироновичу.

Виктор Александрович, как председатель Союза художников, попросил у Машерова вмешаться в госплан и увеличить лимит на строительство мастерских и жилья для своих коллег.

Виктор Громыко, народный художник Беларуси:

Он внимательно меня выслушал, потом, слегка улыбнувшись, взял за пуговицу — была у него манера такая во время доверительных бесед — и сказал, неожиданно для меня, конечно: «А почему ты так мало просишь?». Я опешил.

Почему история строительства мастерских сходит за легенду, так это потому что Машеров тут же взял телефонную трубку и вызвал архитектора Григорьева. Шел 1968 год, в 1973 намечался съезд компартии. Машеров пообещал, что именно тогда на стол ляжет приказ о строительстве мастерских и жилья для художников. Точно так все и произошло, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Виктор Громыко, народный художник Беларуси:

Конечно же, претендовали многие. Я уже не помню, но, по-моему, 80% членов Союза подали заявления на эти мастерские. Мы распределение отдали Жуковскому — первому заместителю председателя горисполкома.

Девятиэтажный дом, где первый и последний этажи — мастерские, пристройка, где на каждом этаже по три «кабинета» для художников — сюда хотели попасть все.

Виктор Громыко, народный художник Беларуси:

Попали сюда люди, внесшие значительный вклад, в первую очередь, народные художники, заслуженные деятели. Многих уже нет, их заменяет молодёжь. Но и молодёжь знает об этом, и эта история стала уже такой красивой легендой.