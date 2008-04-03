В Минск пришла музыкальная весна

В белорусской столице открывается традиционный международный фестиваль. В этом году он посвящен 70-летию Белгосфилармонии. В 30-ти концертах примут участие исполнители из 15-ти стран. Среди них - звезды с мировым именем, а также молодые артисты. Особенностью этой "Минской весны" станет первый международный фестиваль фортепьянных дуэтов "Дуэтиссимо". 18 апреля в гала-концерте публику ждет виртуозное исполнение на фортепьяно в четыре, шесть и восемь рук. Ну а первый фестивальный день начнется концертом из цикла "Шедевры мирового органного искусства". Классические произведения представит американец Рональд Эб Рехт.