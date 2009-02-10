Прямой эфир

В Минск прилетела мадам Джан – французская прима джаза

10 февраля 2009 17:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Известная вокалистка – гостья Международного музыкального фестиваля "Минский джаз-2009", который открылся 10 февраля. В программе форума три музыкальных вечера. Отечественный джаз на них представит Бигбэнд Национального оркестра Беларуси под управлением Михаила Финберга. Фестиваль этого года – особенный. Он не только юбилейный 20-й по счету, но и посвящен празднованию 70-летия белорусского джаза. В 1939 году был создан первый государственный эстрадный оркестр под руководством знаменитого джазового музыканта Эдди Рознера.
# Культура

Другие новости рубрики

Все новости
08 февраля 2009 14:50

Гомельский дворцово-парковый ансамбль получил в дар старинный рояль фирмы "Кернтопф и Сыновья"

06 февраля 2009 08:53

Певица Ирина Дорофеева отправляется с концертами по Беларуси

05 февраля 2009 08:49

Ансамбль "Хорошки" с юбилейным концертом в Минске