В Минск прилетела мадам Джан – французская прима джаза

Известная вокалистка – гостья Международного музыкального фестиваля "Минский джаз-2009", который открылся 10 февраля. В программе форума три музыкальных вечера. Отечественный джаз на них представит Бигбэнд Национального оркестра Беларуси под управлением Михаила Финберга. Фестиваль этого года – особенный. Он не только юбилейный 20-й по счету, но и посвящен празднованию 70-летия белорусского джаза. В 1939 году был создан первый государственный эстрадный оркестр под руководством знаменитого джазового музыканта Эдди Рознера.